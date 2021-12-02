Türkiye Son dakika: Okulda dehşet anları! Öğretmen camdan atladı

Son dakika: Okulda dehşet anları! Öğretmen camdan atladı

Türkiye

Son dakika: Okulda dehşet anları! Öğretmen camdan atladı

Gaziantep’te, okulun kazan dairesinde çıkan yangında dumanlar okulu sardı. Öğrenciler tahliye edilirken paniğe kapılan öğretmen Osman Doğar pencereden bahçedeki ağacın üzerine atladı.

02 Aralık 2021, Perşembe 14:35 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Gaziantep’te, bir okulun kalorifer kazan dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin iki saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Çıkan yangında 1 öğretmen ve 3 öğrenci dumandan etkilendi, panikle camdan atlayarak ağacın üzerine düşen bir öğretmen de yaralandı.

Yangın, öğle saatlerinde Alaybey Mahallesi'nde bulunan Cumhuriyet İlkokulu’nda meydana geldi.



Okulun kazan dairesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alev ve dumanları fark eden öğretmenler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

PENCEREDEN ATLADI, HASTANEYE KALDIRILDI

Bu sırada okulu saran duman sırasında öğrenciler tahliye edilirken, müdür yardımcılığı da yapan öğretmen Osman Doğar, panik yaşayarak bulunduğu ikinci katın penceresinden bahçedeki ağacın üzerine atladı. Yaralanan öğretmen hastaneye kaldırılırken, okuldaki 250 öğrenci ise tahliyelerinin ardından evlerine gönderildi.

3 ÖĞRENCİYE OKSİJEN TAKVİYESİ

Haberi alarak okula gelen bazı veliler tedirginlik yaşayarak gözyaşı dökerken, yangın sırasında dumandan etkilenen 3 öğrenci ile bir öğretmene ambulansta oksijen takviyesi uygulandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen ve maddi zarara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Herkes ürememeli!
Şirin Sever
Hakan Çelik
Fransa’dan Türkiye’ye moral veren haber
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Masal gibi
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Neredesin Bolu?
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Rakamlarla ekonomi
Murat Çelik
Banu Şen
Tarihin sıfır noktasında yükselen Haliliye
Banu Şen
Erkut Can
Kriz sokakta çözülmez
Erkut Can
Murat Gülderen
Hayalleri gerçek yapan uygulamalar
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika: Gaziantep'te dövülen bebek ve annesi için flaş karar!