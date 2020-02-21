Okulda Topraksız Tarım yapılıyor

Bitkileri koruyabilmenin yanında öğrenciler bitkinin gelişim süreçlerini de gözlemleyebiliyor. Proje kapsamında tarım bitkileri, toprak olmadan su damıtma yöntemiyle yetiştiriliyor. Aynı topraktaki gibi yetişen bitkiler, içerisindeki vitaminleri de koruyabiliyor. Öğrencilerin Topraksız Tarım Serası ilk ürünleri de vermeye başladı. Marul ile tarıma başlayan öğrenciler, daha fazla çeşit bitki ile projelerini sürdürecek.