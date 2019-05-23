Okuldan dönerken kabusu yaşadı! Dakikalar sonra...

Bugün Bolu'da eğitim gördüğü 50. Yıl İzzet Baysal İlkokulu'nda dersten çıktıktan sonra eve giden Irak uyruklu ikinci sınıf öğrencisi Abdurrahman A. (8) eve gidiş güzergahı üzerinde bulunan Borazanlar Deresi yakınından geçtiği sırada taşlık yolda kayarak dereye düştü.

Yol yapım çalışması nedeniyle bir süre önce korkulukları yıkılan ve okula yaklaşık 300 metre uzaklıkta bulunan dereye düşen çocuğu görenler durumu, 112 Acil ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenle çocuğu düştüğü yerden çıkardı. Derede su derinliğinin az olması çocuğun sulara kapılıp gitmesini önledi.

ANNE BÜYÜK PANİK YAŞADI

112 Acil ekipleri olaydan hafif sıyrıklarla kurtulan Abdurrahman A.'ya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansa bindirdi. Bu sırada çocuğunun eve gelmemesi nedeniyle onu aramaya çıkan anne Khalid Abidin kalabalığı görünce panik içinde koşmaya başladı. Anne panikle ambulanstaki çocuğunun yanına gitti. Abdurrahman A., ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

'KAÇ KEZ BURAYI KAPATIN DEDİK'

Mahalle sakinleri, okul yakınında bulunan derenin etrafında duvar ya da korkuluk olmamasına tepki göstererek, "Burası için kaç kez başvurduk, kimse yardımcı olmadı. Belediyeye de başvurduk. Seçimden önce de söyledik. Kaç kere benim eşim başvurdu. 'Burayı kapatın' dedik. Önceden kapalıydı. Yolu açmak için koskoca duvarı yıktılar, gittiler. Başka hiçbir şey yapmadılar" dedi.

DHA



