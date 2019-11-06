Okullar için kitap kampanyası

Caddebostan ve Karaköy şubeleri açıldıktan kısa bir süre sonra okullara kütüphane kurulabilmesi için kitap kampanyası başlatıldı. Books and Coffee, kampanya çerçevesinde birçok okula bağışta bulunuyor.

Okullara yapılan kitap bağışları aynı zamanda süreklilik içeriyor. Gelecek projelerinde ise kitap kulüpleri ve sahaflar ile gerçekleştirilecek çalışmaları devam ediyor.

Bunların daha fazla kitaba erişimi kolaylaştıracak ve insanların okumaktan daha da keyif alabilecekleri bazı etkinlikleri de kapsaması hedefleniyor.