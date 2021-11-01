Türkiye Okullar kapanacak mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş açıklama

Okullar kapanacak mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş açıklama

Türkiye

Okullar kapanacak mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş açıklama

'Okullar kapanacak' iddialarıyla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun okulların kapanması gibi bir gündeminin olmadığını söyledi. Bakan Koca, 'Kurul üyesi bir arkadaşımızın aşının önemini vurgularken seçtiği ifade yanlış anlaşılmış.' ifadelerini kullandı.

01 Kasım 2021, Pazartesi 09:46 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından "okullar kapanacak" iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Koca, Bilim Kurulu'nda böyle bir gündemin olmadığını söyledi.

Bakan Koca açıklamasında, "Okulların kapanması ihtimalinden söz eden bir habere rastladım. Haber yanlıştır. Bilim Kurulumuzun böyle bir gündemi yok. Kurul üyesi bir arkadaşımızın aşının önemini vurgularken seçtiği ifade yanlış anlaşılmış. ÖĞRENCİLERİMİZE BAŞARI DOLU HAFTALAR DİLİYORUZ." dedi.

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