CNN Türk'te Göksu Öngören Özgür ve Hakan Çelik'in sorularını yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, şöyle konuştu:

Bizim baktığımız yer Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve Cumhurbaşkanımız önderliğinde Kabine'nin alacağı kararlara bağlı. Biz aslında çok kontrollü gittik. 15 Şubat'ta okulların açılması ile ilgili ilke kararı var. 15 Şubat'tan 10 gün önce net bir tablo karşımıza çıkar. Türkiye'deki durumun akışı nasıl diye baktığımızda bizim okulları açma hazırlığımız ve salgın seyrinin olduğunu düşünüyoruz.

(İsteğe bağlı yüz yüze eğitim) Henüz daha tümüyle kontrol altında olan bir hadise yok. Evinde hastası olan aileler var ve çocukların tümünü aynı potada değerlendiremeyiz. Böyle bir seçeneğe her zaman açığız.

(Eğitmenler ne zaman aşılanacak?) Elbette sağlık çalışanların birinci aşamasında olması en uygunu. Onların aşılanmasının tamamlanması ile, ikinci aşamada olan eğitmenlerimizin de aşılanmasına başlanacaktır. Bizim öğretmenlerimizin aşılanmasına önem vermemizin sebebi, çocukların taşıyıcı olma riskini de dikkate aldığımız, evlere yayılım anlamında da kritik buluyoruz.

(Sınavlar ve ders notları) İlk ve orta okullarda yüz yüze sınav yapmayacağız. Bu kararı aldık. Öğrencilerin yüzde 60'ı sınava girdi. Yüzde 40'ı girecekken süreç ilerlerdi. 25 Aralık'ta ilan ettik. İlk ve orta okullarımız karnelerini dijital alacak dedik. Küçük bir ayrıntıyı gündeme getirdik. Bazı veliler haklı olarak dedi ki, "Bizim çocuklarımız sınava girdi notlarını aldı, diğer çocuklar performanstan aldı.' Biz de bir seçenek sunduk. İsteyen velilerimiz benim çocuğum sınavdan not alsın ya da almasın şeklinde karar verebilecek.



