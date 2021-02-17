Türkiye Okullar ne zaman açılacak? Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Okullar ne zaman açılacak? Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Türkiye

Okullar ne zaman açılacak? Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Toplantının gündeminde yer alan konu başlıklarından birisi de okulların ne zaman açılacağı konusuydu. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüz yüze eğitim hakkındaki açıklaması..

17 Şubat 2021, Çarşamba 20:14 Son Güncelleme:
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Merakla beklenen kritik Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. 

İşte Erdoğan'ın yüz yüze eğitim hakkındaki açıklaması:

''Salgının seyrine göre, normalleşme adımlarını da atıyoruz. Okullarımızda kademeli olarak yüz yüze eğitime geçişin müjdesini paylaştık. Yoğun kar yağışı sebebiyle bazı illerimizde geçiş ertelenmiş olsa da bu süreç devam edecektir. Salgının dünya, ülkemiz ve şehirlerimiz bazındaki seyrini ayrıntılı olarak tekrar değerlendirdik. Kimi şehirlerimizde hala sıkıntının ciddi düzeylerde olduğunu gördük.''
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