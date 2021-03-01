Türkiye Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim başlıyor mu? Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması
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Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim başlıyor mu? Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Türkiye

Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim başlıyor mu? Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme dair merak edilen konu başlıkları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kritik toplantının gündeminde yer alan konu başlıklarından birisi de okulların ne zaman açılacağı konusuydu. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüz yüze eğitim hakkındaki açıklamaları..

01 Mart 2021, Pazartesi 20:36 Son Güncelleme:
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Merakla beklenen kritik Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. 

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüz yüze eğitim hakkındaki açıklamaları..

''Okullar, Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda 8. ve 12. Sınıflarda eğitim öğretime açılacaktır. Düşük ve orta riskli illerde ilaveten orta okullar ve liseler dahil diğer kademelerde de eğitim öğretime başlanacaktır. Yüksek ve çok yüksek riskli illerimizde ise genel uygulamanın dışında sadece yüz yüze sınavlar yapılacaktır.''
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