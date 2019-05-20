Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman?

Bahar mevsimi için artık son günler yaz mevsimine yavaş yavaş merhaba diyeceğiz. Yaz demek milyonlarca öğrenci için tatil demek. Karne heyecanı şimdiden başladı. Veliler not bilgisi ve devamsızlık bilgilerini kontrol ederken "Yaz tatili ne zaman?" sorusu gündemde...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Yeni eğitim öğretim yılı 17 Eylül 2018 Pazartesi günü başladı. Birinci dönem 18 Ocak 2019 günü sona erdi. 4 Şubat 2019 günü 2. dönem başlarken 14 Haziran 2019 günü okullar kapanacak. Okulların erken kapanma ihtimali ise şimdilik söz konusu değil. Bugün itibarıyla okulların kapanmasına ise 26 gün gibi kısa bir süre kaldı.