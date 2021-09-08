Eğitim & Kariyer Okullara destek için salgın merkezi kuruldu

Okullara destek için salgın merkezi kuruldu

Eğitim & Kariyer

Okullara destek için salgın merkezi kuruldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yüz yüze eğitimin bir kez daha kesintiye uğramaması için okullardaki tedbirler ile olası temas veya vaka durumunda izlenecek yolların takibi amacıyla COVID-19 Salgın Yönetim Destek Merkezi kurdu.

08 Eylül 2021, Çarşamba 07:01 Son Güncelleme:
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6 Eylül Pazartesi itibariyle devreye alınan Merkez, okullardan gelecek çağrılara anında cevap vererek gerekli yardım ve yönlendirmeyi yapacak. Öğretmen ve yöneticiler, MEBİM’in 444 0 632 numaralı telefonunu arayacak. MEBİM okullardan gelen çağrıları otomatik olarak COVID-19 Merkezi’ne yönlendirecek.

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