Okullara destek için salgın merkezi kuruldu

6 Eylül Pazartesi itibariyle devreye alınan Merkez, okullardan gelecek çağrılara anında cevap vererek gerekli yardım ve yönlendirmeyi yapacak. Öğretmen ve yöneticiler, MEBİM’in 444 0 632 numaralı telefonunu arayacak. MEBİM okullardan gelen çağrıları otomatik olarak COVID-19 Merkezi’ne yönlendirecek.