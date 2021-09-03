İŞKUR TYP uygulamasına ilişkin detaylar iş arayışında olan pek çok kişi tarafından merak ediliyor. En çok merak edilen konuların başında ise, Okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımı başvurularının ne zaman başladığı ve nasıl yapıldığı hakkındaki ayrıntılar geliyor. İşte, kadınlar, 35 yaş üstü bireyler ve engelliler gibi bazı grupların öncelikli olacağı İŞKUR TYP sürecine ilişkin detaylar…

İŞKUR TYP BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İŞKUR Toplum Yararına Programlar (TYP) ile çevre düzenlemesi, özel güvenlik, güvenlik ve çevre temizliği ile onarım ve temizlik alanında alınacak olan başvurular 2020-2021 dönemi için geçerli olacak.

İŞKUR özel güvenlik alımı için başvuru süreci, TYP ekranından yapılacak. Alımlarla ilgili gerekli bilgiler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından İŞKUR'a gönderildi. Böylece başvuru yapmak isteyenler, TYP ekranında bulunan uygulama alanından 'MEB Güvenlik', 'MEB bakım onarım ve temizlik' ve 'MEB Çevre Düzenlemesi', seçeneğini seçip 'Ara' butonuna basarak öğrenebilecek.

İŞKUR TYP BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuruda bulunan adayların seçiminde liste yöntemi, noter kurası yöntemi ve yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi olmak üzere 3 farklı yöntem uygulanmaktadır. Her Programın özelliğine göre bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenir.

İstihdamında zorluk yaşanan aşağıdaki gruplar Birinci Liste, bunlar haricinde kalanlar İkinci Liste olacak şekilde düzenlenecektir.

35 yaş üstü bireyler, engelliler, kadınlar, terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar ve eski hükümlüler Birinci Liste’ye dâhil edilmekle birlikte, gruplar arasında herhangi bir öncelik sıralaması bulunmamaktadır. Ayrıca, birinci listedeki başvuranlar tamamlanmadan 2. listeden başvuranlar yararlanamayacaktır.