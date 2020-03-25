Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları:

Aziz milletim şehir şehir sokak sokak ev ev Türkiye. Ülkemin bütün insanı. Bir virüs dünyayı tehdit ediyor. 85 ülkede 8 milyara yakın insan endişe içinde takip ediyor. Bilim buhün için büyük vaatlerde bulunamıyor. Bu hastalığa karşı elimizde güçlü bir koz var. Yakalanmamak! Pek çok hastalık bizim kontrolümüz dışındaki faktörlerle gelişir.

Tokalaşıp tokalaşmamakta irade sahibiyiz. Misafirliğe gitmemekte irade sahibiyiz. Kalabalığın içine girip girmemekte irade sahibiyiz. Dışarı çıkıp çıkmamakta irade sahibiyiz. Virüse karşı verdiğimiz mücadelenin başarısı hepimize bağladır. Mücadeleyi organize eden güçtür. Uygulama bize bağlıdır. Bunu evinize çekilerek önleyebilirsiniz. Bu mücadelede devletimiz güçlüdür. Başka birçok ülkeyle kıyaslanmayacak kadar güçlüdür.

Büyükşehirlerimizde caddeler mekanlar, sosyal mesafenin korunamadığı ortamlardır. Gençler sizinle abi olarak konuşmak istiyorum. Öldürücü bir virüsün taşıyıcısı oluyorsunuz. Hastalığa hatta büyük acılara aracılık etmeyin. Biraz kendi dünyanıza çekilin. Dışarıda yapılamayacak aktiviteleri yapın. Bugünler kendinize yatırım olsun. Yaşı bana ve benden büyüklere de birkaç şey söyleyeceğim. Virüs genç, yaşlı orta yaşlı ayırmıyor. Dikkatli olmalısınız. Sosyal hayatınızı asgari düzeye indirmelisiniz.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un açıklamaları:

"Evde eğitim süreci 30 Nisan'a kadar devam edecek"

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "30 Nisan'a kadar okullarımızın tatil olması, uzaktan eğitimin devam etmesi konusunda bir karar söz konusu." dedi.