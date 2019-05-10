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Okullardan para ve bilgisayar çalan hırsız yakalandı

Sakarya ve Bilecik’te bulunan 6 okuldan bilgisayar ile para çalan H.D., jandarma operasyonuyla yakalandı

10 Mayıs 2019, Cuma 18:34
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Okullardan para ve bilgisayar çalan hırsız yakalandı

Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı’nca 25 Şubat ile 4 Mayıs günleri arasında Sakarya ve Bilecik’teki 6 okula girerek, toplam 16 bin 300 TL ve 3 laptop çalan hırsızın yakalanması için araştırma başlatıldı.

15 AYRI SUÇTAN ARANIYORDU

Jandarmanın operasyonuyla hırsızlık yaptığı belirlenen H.D., yakalanarak, gözaltına alındı. H.D.’nin gösterdiği yerde bulunan laptoplar ise okullara gönderildi.

15 ayrı suçtan aranan H.D., jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA

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