Türkiye Okulun bahçesine düşen ebabil kuşu korumaya alındı

Okulun bahçesine düşen ebabil kuşu korumaya alındı

Türkiye

Okulun bahçesine düşen ebabil kuşu korumaya alındı

Karaman’ın Ermenek ilçesinde bir okulun bahçesine düşen yavru ebabil kuşu, Doğa Koruma Milli Parklar Şefliği'ne teslim edildi.

23 Temmuz 2021, Cuma 22:16 Son Güncelleme:
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Ermenek ilçesi İncikzade Mustafa ve Emine Keleş Cumhuriyet Ortaokulu Müdür Yardımcısı Soydan Evci, okulun bahçesinde bir kuşun uçamadığını fark etti.

Evci yakaladığı kuşun yavru ebabil olduğunu görüp, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'ne haber verdi.

Kuşu teslim alan Veteriner Fatih Gökhan, ebabilin yere indiğini, ayaklarının kısa olması nedeniyle havalanamadığını, tedavisinin ardından doğaya salınacağını söyledi.

Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Karaman) (DHA)

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