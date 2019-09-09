Yeni Eğitim ve öğretim yılı bugün başladı. 2019-2020 eğitim-öğretim yılının ilk gününde Google “Okulun ilk günü 2019” isimli Doodle tasarladı. Arama motoruna giren internet kullanıcılar okul zili temalı Doodle ile karşılaştı.

Yeni eğitim ve öğretim yılı dolayısıyla resmi ve özel okullarda 18 milyonun üzerinde öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen bugün dersbaşı yapacak.

OKULLARDA BİRİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

Yeni eğitim ve öğretim yılı birinci dönemi 17 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek.

OKULLAR NE ZAMAN TATİL OLACAK?

Birinci dönem ara tatili 18-22 Kasım 2019'da, yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020'de yapılacak.

İkinci dönem 3 Şubat 2020 Pazartesi başlayacak ve 19 Haziran 2020 Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem ara tatili 6-10 Nisan 2020'de yapılacak.

DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğrenci ve mezunlar için ücretsiz olarak düzenlenecek destekleme ve yetiştirme kurslarına öğrenci başvuruları 19-23 Eylül 2019'da alınacak.

Kurs sınıfları 24-29 Eylül 2019'da oluşturulacak. Yıllık açılacak kurslar 30 Eylül 2019'da başlayacak ve 7 Haziran 2020'de tamamlanacak.



