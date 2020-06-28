Okuma şekline göre para harcama karakterini keşfet

Kokoloji kişilik testi, psikoloji profesörü Isamu Saito ve Tadahiko Nagao tarafından geliştirilen, temel psikolojik gerçeklere dayanarak hazırlanmış bir tür kendini keşfetme oyunu. 53 farklı sorudan oluşan Kokoloji kişilik testleri, her türlü konuda bilgi sahibi olmamızı sağlıyor. Bu testte, okuma alışkanlığına göre nasıl para harcadığını keşfedeceksin. Okuma zamanını nasıl değerlendirdiğin kaynaklarını ve paranı nasıl kullandığını ortaya çıkaracak. Başlamadan önce unutmaman gerekenler şunlar:

Aklına ilk gelen seçeneği işaretle

Kendine karşı dürüst ol

Cevapları tahmin etmeye çalışma.

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