Okuma şekline göre para harcama karakterini keşfet
Kokoloji kişilik testi bir tür kendini keşfetme oyunu. Bu teste ise okuma şekline göre karakter analizin ortaya çıkacak. Okuma kaynaklarını nasıl değerlendirdiğin, paranı da hangi şekilde kullandığın hakkında sana bilgi verecek. Unutma; testi çözerken aklına ilk geleni seç, cevapları tahmin etmeye çalışma ve kendine karşı dürüst ol.
28 Haziran 2020, Pazar 13:15 Son Güncelleme:
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Kokoloji kişilik testi, psikoloji profesörü Isamu Saito ve Tadahiko Nagao tarafından geliştirilen, temel psikolojik gerçeklere dayanarak hazırlanmış bir tür kendini keşfetme oyunu. 53 farklı sorudan oluşan Kokoloji kişilik testleri, her türlü konuda bilgi sahibi olmamızı sağlıyor. Bu testte, okuma alışkanlığına göre nasıl para harcadığını keşfedeceksin. Okuma zamanını nasıl değerlendirdiğin kaynaklarını ve paranı nasıl kullandığını ortaya çıkaracak. Başlamadan önce unutmaman gerekenler şunlar:
- Aklına ilk gelen seçeneği işaretle
- Kendine karşı dürüst ol
- Cevapları tahmin etmeye çalışma.
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