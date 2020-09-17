Olay çiftten açıklama: İki dizide oynayan bize sallıyor
2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin ile sevgilisi Yiğit Marcus Aral, Bebek’te restoran çıkışı görüntülendi. Boğaz’da bir köşkte verdikleri 2 partiden sonra 10 arkadaşları koronovirüse yakalanan çift açıklama yaptı. Hakan KIRARSLAN / POSTA
17 Eylül 2020, Perşembe 07:01 Son Güncelleme:
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Şevval Şahin: “COVID-19’u küçümsemedim. Partimdeki 10 vakanın az ve önemsiz olduğunu düşünmedim. Ama suçlandım. Bu benim elimde değil ki. Her sözüm yanlış anlaşılıyor. Bundan sonra sessiz kalacağım. Artık konuşmam. Konu hakkında nefret dolu, aşağılayıcı yorum yapanların bilgisi az. Bazı ünlüler hakkımda konuşmuş, okumadım bile. Çünkü onları tanımıyorum.”
'Bizi rahat bırakın'
Yiğit Marcus Aral: “İki-üç dizide oynayan bize sallıyor. Partimize katılan yakın grubumuzda korona yok. Artık bizi rahat bıraksınlar. Yasadışı bir şey yapmıyoruz. Hastalık 65 yaş üstünü etkiliyor. Koronavirüs bir nezle sonuçta. Bize cahil diyenlere bakıyorum da, hepsi Yeditepe Üniversitesi mezunu. Sağlık Bakanı ya da tıp profesörü değiller yani.”
Ne olmuştu?
Sevgililer, Boğaz’da kaldıkları bir köşkte ilki 30 Ağustos, ikincisi 12 Eylül’de olmak üzere 20’şer kişilik iki parti verdi. Eğlenceye katılan 10 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Şevval Şahin “Abartıldığı kadar vaka yok, sadece 10 kişi pozitif. Virüsün partilerden yayıldığını kimse ispatlayamaz” deyince büyük eleştiri aldı.