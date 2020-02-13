Olcay Kutluca, “3. Göz” gösterisi ile hayvanlar için sahnede

Türkiye’nin “en iyi korku sihirbazı ve en iyi mentalisti” ödülünün sahibi Olcay Kutluca, “3. Göz” gösterisi ile illüzyon meraklılarını yine cezbedecek. Profilo Kültür Merkezinde 15 Mart Pazar günü saat 20.00’de sahne alacak olan Olcay Kutluca; telepati, telekinezi, hipnoz, levitasyon ve astralseyahat gibi gösterilerle hayrette bırakacak. Öte yandan, 2020 yılının en iyi şovu olmaya aday gösterinin geliri hayvanlar için bağışlanacak.

Olcay Kutluca kimdir?

Olcay Kutluca, 1991 yılında Amasya’da dünyaya geldi. İllüzyona başlamasında çocukluk yıllarında okulunda yapılanbir illüzyon gösterisi etkili oldu.

Televizyon programları ve kültür merkezlerinde yaptığı gösterilerle tanınan ünlü mentalist, illüzyon alanında Türkiye’nin en iyisi olduğunu kanıtlayarak, 2018-2019 yıllarında “en iyi korku sihirbazı” ve “en iyi mentalist” ödüllerine layık görüldü. “3. Göz” isimli illüzyon gösterisi de,şimdiden “2020 yılının en iyi gösterisi” olmaya aday gösterildi.

Olcay Kutluca, halen düşünce okuma, tahmin etme, telekinezi, hipnoz, tehlike ve gerilim içeren mental gösteriler yapıyor.Ünlü illüzyonist, tehlikeli bir deneme yaparak Rekorlar Kitabına girmeyi hedefliyor.















