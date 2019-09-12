Ölen kuş için kartondan mezar başlığı

Bartın'da ölen kuş için yapılan mezar başlığı görenleri duygulandırdı. Mezar başlığının bir çocuk tarafından hazırlandığı sanılıyor.

12 Eylül 2019, Perşembe 15:31
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Ölen kuş için kartondan mezar başlığı

Bartın Kemerköprü Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı'ndaki ara sokakta kaldırım kenarındaki kartondan yapılmış mezar başlığı, görenleri duygulandırdı.

Ölen kuşunu kaldırımın kenarına gömen bir çocuğun hazırladığı değerlendirilen kartondan mezar başlığının üzerinde yazan, "Dikkat burada cici kuşun mezarı vardır. Ruhuna Fatih-a Doğum Tarihi: Bilinmiyor Ö. Tarihi: 08.09.2019" yazı dikkat çekti.

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)

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