Olimpiyat şampiyonu falcıya 171 bin TL kaptırdı

Adelina Sotnikova sosyal medya üzerinden bir falcı buldu.

Kendisini, “Olga” olarak tanıtan falcı uzaktan çalıştığını söyledi.

Adelina Sotnikova’yı ikna eden dolandırıcı hesap numarası vererek 2 Milyon Ruble (Yaklaşık 171 bin TL) istedi.

PARAYI GÖNDERDİ, BİR DAHA DA ULAŞAMADI

Sotnikova, parayı gönderdi ve bir daha kadına ulaşamadı.

Dolandırıldığını anlayan Rus sporcu durumu polise bildirdi.