Olimpiyat şampiyonu falcıya 171 bin TL kaptırdı
Olimpiyat şampiyonu Rus buz patenci Adelina Sotnikova, sosyal medyadan bulduğu falcıya 171 bin TL’sini kaptırdı
Adelina Sotnikova sosyal medya üzerinden bir falcı buldu.
Kendisini, “Olga” olarak tanıtan falcı uzaktan çalıştığını söyledi.
Adelina Sotnikova’yı ikna eden dolandırıcı hesap numarası vererek 2 Milyon Ruble (Yaklaşık 171 bin TL) istedi.
PARAYI GÖNDERDİ, BİR DAHA DA ULAŞAMADI
Sotnikova, parayı gönderdi ve bir daha kadına ulaşamadı.
Dolandırıldığını anlayan Rus sporcu durumu polise bildirdi.