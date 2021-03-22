Olimpiyatlara hazırlanan fenomen sporcu feci şekilde can verdi

Dünya El Salvadorlu sporcu Katherine Diaz'ın ölüm haberiyle şoke oldu. Katherine Diaz, antrenman sırasında yıldırım çarpması sonucu 22 yaşında yaşamını yitirdi.

Uluslararası Sörf Birliğinden (ISA) yapılan açıklamada, bu yıl düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota almak için ülkesinde antrenman yapan Diaz'ın vefat haberinin büyük üzüntüye neden olduğu belirtildi.

Katherine Diaz'ın ülkesi El Salvador'un uluslararası spor elçiliğini üstlendiği vurgulanan açıklamada, sevenlerine ve ailesine başsağlığı dilendi. Daha önce uluslararası arenada olimpiyatlarda temsil edilmeyen sörf, ilk kez Tokyo'da düzenlenecek oyunlarda yer alacak.

Diaz'ın suya girdikten hemen sonra üzerine yıldırım düştüğü sahile ulaşan sağlık görevlileri tarafından hayata döndürülmeye çalışsa da oracıkta can verdiği açıklandı.

İyi bir sporcu olmasının yanı sıra aktif bir sosyal medya kullanıcısı da olan Diaz antrenmanlarından ve müsabakalar için gittiği ülkelerden sık sık paylaşımlar yapıyordu. Diaz'ın son paylaşımlarının ölmeden birkaç gün önce yapılmış olması dikkatlerden kaçmadı.

Genç kadının hayranları Instagram paylaşımlarının altına üzüntülerini bildiren sözler yazmayı ihmal etmediler. 22 yaşındaki fenomen sörfçü Katherine Diaz'ın 10 bine yakın takipçisi bulunuyordu.

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