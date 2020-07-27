Magazin Olivia de Havilland hayatını kaybetti

Olivia de Havilland hayatını kaybetti

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Olivia de Havilland hayatını kaybetti

‘Rüzgar Gibi Geçti’ (Gone with the Wind) filminin hayatta kalan son oyuncusu, iki Oscar sahibi Olivia de Havilland 104 yaşında hayatını kaybetti.

27 Temmuz 2020, Pazartesi 13:32 Son Güncelleme:
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Bir döneme damgasını vuran oyuncunun Fransa’nın başkenti Paris’teki evinde doğal sebeplerden hayatını kaybettiği açıklandı.1939 yapımı filmin yanı sıra; 50 yıllık kariyerinde, 49 filmde rol alan Havilland, Hollywood’un ‘altın çağı’ denen dönemin de son temsilcilerinden biriydi.

1916’da Japonya’nın başkenti Tokyo’da dünyaya gelen Olivia De Havilland, kısa süre sonra ailesiye ABD’nin California eyaletine yerleşti.Adını 1935 yapımı ‘Captain Blood’ filmiyle duyuran oyuncu 1946 yılında, ‘To Each His Own’ filmindeki rolüyle 1949’da ise ‘The Heiress’teki performansıyla Oscar kazandı.

Havilland ölümü öncesi, Oscar ödülü kazanmış hayattaki en yaşlı oyuncuydu.

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