Doğa Ölmek üzereyken bulunan 4 yavru sincap kurtarıldı

Ölmek üzereyken bulunan 4 yavru sincap kurtarıldı

Doğa

Ölmek üzereyken bulunan 4 yavru sincap kurtarıldı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yerde bir ağaç kavuğunda ıslak halde ölmek üzereyken bulunan 4 yavru sincap Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde hayata tutunmayı başardı. Veteriner hekimler 1- 1,5 aylık sincapları yaşatabilmek için enjektöre süt doldurup besledi.

04 Mayıs 2021, Salı 17:10 Son Güncelleme:
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Pamukkale'nin Korucuk Mahallesi'nde 3 hafta önce bir vatandaş, yerde ağaç parçasının kavuğunda ıslak ve bitkin halde 4 yavru sincap buldu. Henüz 1- 1.5 aylık oldukları ifade edilen sincaplar, Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından tedavisi yapılmak üzere Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi. Yapılan kontrolde annelerinin öldüğü sanılan yavru sincapların uzun süredir aç ve bakıma muhtaç oldukları belirlendi. Sincaplar çok küçük oldukları için bir süre Büyükşehir Belediyesi veteriner hekimleri tarafından enjektöre süt doldurularak beslendi.

DOĞAL YAŞAMA BIRAKILDILAR

Daha sonra ceviz, fındık ve meyve gibi besinleri de yemeye başlayan yavrular, 2 haftadan fazla süren tedavi ve bakımlarının ardından sağlıklarına kavuştu. Sincaplar, kendileri için yapılan ahşap yuvalarının yaşam bölgelerindeki ağaçlara yerleştirilmesinin ardından doğal hayatlarına bırakıldı.

Yavruların bir süre burada doğal hayata alışmalarının takip edileceği kaydedildi.

DHA

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