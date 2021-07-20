Babaların yokluğunun üzerinden yıllar geçse bile özlem ateşi her bayramda yeniden harlanır. Ölmüş babaya resimli bayram mesajlarını sosyal medyada paylaşabilir, babanıza karşı hissettiğiniz özlemi dile getirebilirsiniz. İşte, babasını kaybedenlere, şehit babalara en duygusal bayram mesajları…

ÖLMÜŞ BABAYA RESİMLİ BAYRAM MESAJLARI

Ölmüş olsan da beni duy baba bu sene de Kurban Bayramı’nı kutlarım

Geceler uyumak için değil seni özlemek için var gibi baba. Bayramın kutlu olsun güzel melek.

Babasız kalmak savaşın ortasında komutansız kalmak gibidir! Bayramın mübarek olsun babam.

Yüzün hep gözümün önünde canım babam. Senin yerin hep kalbimde olacak. Bayramın kutlu olsun bir kez daha.

Ben sana doyamadım babacığım, bu bayramda da yoksun, özledim seni.

Bir bayramı daha sensiz geçiriyorum. Canım babam seni çok özledim bir kere daha bayramını kutlarım.

Gözümün nuru canım babam bayramını en içten dileklerimle kutlarım.

Bu bayramda yanımızda olmasan da seni hep kalbimizde hissediyoruz canım babam. Bayramını kutluyoruz.

Derdimi, neşemi, hüznümü paylaşabildiğim tek insandın. Ben şimdi kime gideyim. Bayramın mübarek olsun babam.

Bana hakkını helal et baba. Ellerinden yüzünden doya doya öpmeyi çok ama çok isterdim. Bayramın mübarek olsun.

Sen baba diye avazın çıktığı kadar sessizce bağırdın mı hiç? Canım babam bu bayramda da sensizim.

Koca yürekli güzel babam. Yokluğunda bir Kurban Bayramı daha geçiriyorum. Seni çok ama çok özledim.

Allah’ım biz evlatları olarak babamızdan razıydık. Sen de ondan razı ol. Bayramın mübarek olsun babacığım.

Bugün hayatımdaki her şeyde senin imzan var canım babam. Allah mekânını cennet eylesin. Bayramın mübarek olsun.

Yokluğunda kor alevlere döndü yüreğim, son bir kez yüzünü görseydim, karlı dağım aslan babam. Bayramını kutlarım babam.

BABASINI KAYBEDENLERE, ŞEHİT BABALARA EN DUYGUSAL BAYRAM MESAJLARI

Bugün bayram baba, hadi kalk yattığın yerden. Ben usulca sokulup yanına, Ellerinden öpeyim her bayram olduğu gibi.

Bugünün hatırına benim hatırıma, uyan baba bugün bayram, gelinmesi imkansız yolların, ucundasın bilirim ama bugün bayram uyan baba!

Senin yokluğunun ilk bayramıydı, evde sevinç değil hüzün vardı. Öpemedik annemin elini. Ben bayramı seninle unuttum babam!

Bayram mutluluk diyorlar. Sevinç neşe güzellik diyorlar. Hadi gül, kucaklaş bak bayram diyorlar. Ben bayramı seninle unuttum babam!

Babalar soğuk görünür ama sıcaklığı öldükten sonra bile hissedilir. Bu bayramda da seni içimizde hissediyoruz, bayramını kutlarım.

Yanında hissettiğim güven hiç değişmedi baba. En güvende olduğum yer kabrinin başıdır artık. Bayramın mübarek olsun babam.

Yanımızdan ayrılalı yıllar oldu ama evimizdeki varlığın hiç eksilmedi çünkü hep kalbimdesin canım babam. Bayramın mübarek olsun canım babam.

Seni bir daha görememek acı verse de bana, elimi uzatıp tutamasan da her daim kalbimdesin canım babam. pekguzelsozler.com Bayramın mübarek olsun babam

Cennet mekânın olsun, Peygamberimiz (SAV) komşun cennet ehli yoldaşın, dualarım seninle olsun. Canım babam. Bayramın mübarek olsun babacığım.

Kabrine varmak sana kavuşmak gibi. Doyumsuzca sohbet etmek sarılmak gibi. İmanım tam! Ölüm hak. Lakin rüya gibi. Ben bayramı seninle unuttum babam!

Hiçbir dil senin özlemini anlatacak kadar güçlü değil. Hiçbir yürek bu acıyı kaldırabilecek kadar güçlü değil. Bu bayramı sensiz kutluyoruz bir kez daha baba.

Beraber yudumlasaydık çayımızı, beraber yaşasaydık yaşamadıklarımızı. Sadece rüyalarımda değil yanımda görebilseydim seni babacığım. Bayramda yanımızda olamasan da kalbimizdesin.



