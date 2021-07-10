Ölü bulunmuştu! Korkunç detaylar ortaya çıktı

Divriği ilçe merkezinde Kayacık Mahallesi'nde yaşayan Hasan Ali Dalkıran, araziye gezintiye çıktı. Öğlen saatlerinde yakınları, Dalkıran'ı ilçe yakınlarındaki arazide bir ayı ini önünde hareketsiz halde buldu.

Durum jandarmaya haber verildi. Olay yerine gönderilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Dalkıran'ın öldüğü belirlendi. Dalkıran'ın vücudunda pençe ve diş izlerine rastlandı. Çevresinde ise ayıya ait ayak izleri tespit edildi. Olay yerindeki incelemenin ardından Dalkıran'ın cansız bedeni otopsi için Divriği Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS (DHA)

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