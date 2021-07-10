Türkiye Ölü bulunmuştu! Korkunç detaylar ortaya çıktı

Ölü bulunmuştu! Korkunç detaylar ortaya çıktı

Türkiye

Ölü bulunmuştu! Korkunç detaylar ortaya çıktı

Sivas'ın Divriği ilçesinde Hasan Ali Dalkıran (74), arazide ayı ininin önünde ölü bulundu. Dalkıran'ın, yapılan incelemede ayı saldırısı sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

10 Temmuz 2021, Cumartesi 19:56 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Divriği ilçe merkezinde Kayacık Mahallesi'nde yaşayan Hasan Ali Dalkıran, araziye gezintiye çıktı. Öğlen saatlerinde yakınları, Dalkıran'ı ilçe yakınlarındaki arazide bir ayı ini önünde hareketsiz halde buldu.

Durum jandarmaya haber verildi. Olay yerine gönderilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Dalkıran'ın öldüğü belirlendi. Dalkıran'ın vücudunda pençe ve diş izlerine rastlandı. Çevresinde ise ayıya ait ayak izleri tespit edildi. Olay yerindeki incelemenin ardından Dalkıran'ın cansız bedeni otopsi için Divriği Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS (DHA)

İlgili Haberler
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji o bölgeleri uyardı


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Kılıçdaroğlu acele etmez
Hakan Çelik
Murat Gülderen
CEO'ların evleri ne kadar akıllı?
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Madem öyle...
Rauf Tamer
Murat Çelik
Üç yıl önce dün, Çorlu
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Umudumuz kadınlar
Oral Çalışlar
Şirin Sever
Güzel Melisa, çok hayranım sana...
Şirin Sever
Banu Şen
Tohumun can bulduğu her karış toprağı bereketli: Sakarya
Banu Şen
Erkut Can
Ulusal nefret
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji o bölgeleri uyardı