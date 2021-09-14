Dünya, Ürdün'den gelen görüntüleri konuşuyor... Zira 'Ölü Deniz havuzu' olarak anılan göl kırmızıya döndü. Ölü Deniz'in yanı başındaki gölün son hali Ürdün Su ve Sulama Bakanlığı'ndan işçiler tarafından keşfedildi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yer aldı, binlerce defa paylaşıldı ve viral oldu.

NEDENİ BELİRLENEMEDİ

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, bu görüntüler sonrası yetkililer harekete geçti. Gölden alınan su örneklerinin incelenmesine başlandı. Ancak yetkililer, rahatsız edici renk değişiminin nedenini henüz belirleyemedi.

2 NEDENE BAĞLI OLABİLİR

Gelen ilk haberlere göre, renk değişiminin nedeni yosun veya demir oksit varlığına bağlı olabilir. Al-Karak Konseyi Su ve Tarım Komitesi başkanı Fathi Al-Huwaimel, suyun kaynağının belirlenmesi için yetkililerle temasa geçildiğini söyledi.

İNCİL’DE DE GEÇİYOR

Ürdün’deki gizemli gölün İncil’de de yeri var. Göl, bir zamanlar Moab Krallığı’nın var olduğuna inanılan bölgede bulunuyor. Hristiyan inancına göre kan kırmızı sular Musa Peygamber’in Mısır Firavunu’na söylediği 10 beladan biri. Ayrıca Sodom ve Domorra şehirlerinin de günahlardan arınması için yaratıcı tarafından melekler göndermesi sonucu göllerin kan kırmızısına dönmesi hikayesini hatırlatıyor. Bazı kaynaklara göre, bu durum bir kıyamet alameti.

SODOM VE GOMORA’NIN HİKAYESİ

Sodom ve Gomora, Kuran’da ve diğer dini kitaplarda da adı geçen iki şehirdir. Allah, İbrahim peygambere büyük günahlar işlendiğinden ötürü Sodom ve Gomora’yı yok edeceğini söyler. İbrahim peygamber, o şehirdeki iyi insanları bağışlaması için Allah’a yalvarır. Allah da eğer 10 iyi insan bulursa bu şehirleri bağışlayacağını söyler. Şehirdeki insanlar arasında sadece İbrahim Peygamber’in yeğeni Lut ve ailesini haklı bulan melekler, onlara şehirden kaçmaları ve arkalarına bakmamaları için uyarıda bulunur.

Şehirler ateş ve kükürtle yok edilirken Lut’un karısı meleklerin emrine uymaz ve arkasına bakar. Bu sırada taşa dönüşür.



