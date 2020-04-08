Türkiye Ölü haldeyken bile zehir saçıyor, uyarı yapıldı

Ölü haldeyken bile zehir saçıyor, uyarı yapıldı

Türkiye

Ölü haldeyken bile zehir saçıyor, uyarı yapıldı

Kuşadası Körfezi'nde ölü halde kıyıya vuran pergelli denizanası için uyarı yapıldı. Ölü halde bile zehrini koruduğu için çıplak ele tutulmaması istendi

08 Nisan 2020, Çarşamba 10:58 Son Güncelleme:
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Kuşadası Körfezi’nde görülen ve bazılarının ölü olarak sahile vurduğu pergelli denizanasının, ölü de olsa zehrini koruduğu için çıplak elle temas edilmemesi istendi.

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, yaptığı açıklamada; “Bugünlerde Kuşadası kıyılarında kıyıya ölü olarak birçok denizanasının vurduğu görülmektedir. İçlerinde Pelagia noctiluca türü Pergelli denizanasının da bulunduğu çeşitli denizanasının kıyıya geldiği gözlemleniyor. Bu konuda uzman hocalarımızla da görüşerek şu bilgileri aldık.

Mor renkli olan bu türlerin çok kuvvetli olmayan zehri vardır. Elle dokunulup yüzle ve gözle temas edilirse biraz can yakabilir. Bu durumda sirke uygulaması işe yaramaktadır. Diğer türler tehlike arz etmeyen denizanalarıdır. Hepsi yerli tür olan denizanalarından mor olan Pergelli denizanalarının, ölü de olsa zehirlerini koruduklarından çıplak elle temas etmemek lazımdır” şeklinde konuştu.


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