Olay, dün saat 16.30 sıralarında Fethiye’nin Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız Plajı’nda meydana geldi. Sabah saatlerinde Kelebekler Vadisi, Akvaryum Koyu, Nikolas Adası, Soğuksu Kaynakları, Deve Plajı ve Mavi Mağara’ya tur düzenledikten sonra dönüşe geçen 14 metrelik tekne, Belcekız Plajı’na 15 metre kala arka kısmının kırılması sonucu battı. Plajdakilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleriyle Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait taksi botlar ve özel dalış timi sevk edildi. 35 kişi yüzerek kıyıya çıktı. Fransa’dan tatil için Muğla’ya geldikleri öğrenilen ve olayda yaralanan Narin Yılmaz ile çocukları Ravza Yılmaz (4) ve Yunus Emre Yılmaz (2) Fethiye’deki hastanelere kaldırıldı. Özel hastaneden Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Yunus Emre Yılmaz, tedaviye alındığı yoğun bakım ünitesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ravza Yılmaz ise Isparta Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Anne ile kızının hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

'DENETİMİ YAPILMAYAN VE EVRAKI OLMAYAN TEKNELER HAREKET EDEMEZ'

Göcek Mavi Yeşil Deniz Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Ali Salgıncı, talihsiz bir olay yaşandığını belirterek, “Bundan sonra böyle kazalarla karşılaşmamayı temenni ediyoruz. Ölen kardeşimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Her yıl düzenli olarak teknelerimizi karaya çekeriz. Bakımlarını düzenli olarak yaparız. Daha sonra Liman Başkanlığı görevlisi gelerek tekneyi inceler. Prosedür işlemleri tamamlandıktan sonra tekneyi suya indiriyoruz. Denetimi yapılmayan ve evrakı olmayan tekneler hareket edemez" dedi.

'OLAYDAKİ EN BÜYÜK PROBLEM, ALTYAPI EKSİKLİĞİ'

Belcekız Deniz Motorları Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Deniz Somyürek, “Aileye başsağlığı diliyorum. Herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İstenmeyen bir olay yaşandı. Olayın meydana gelmesinde en büyük problem, buradaki altyapı eksiklerinden kaynaklandı. Ölüdeniz bölgesinde yaklaşık 40 yıldır tur tekneleri faaliyetlerini sürdürüyor. Tekneleri kurulan basit bir sisteme bağlıyoruz. Tekneler kıyıya yanaştığı sırada basınçtan kanyaklı arkasında çökme meydana geliyor. Hava muhalefeti olsa tekne açıkta batardı. Demir atıp, sahile sıfır yanaştığı sırada olay oldu” dedi.

Başkan Somyürek, Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi tarafından hava muhalefeti nedeniyle tekne turlarının iptal edildiği yönünde cep telefonlarına mesaj geldiğini ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sabahtan bu yana Ölüdeniz’de yamaç paraşütü yapılıyor. Paraşüt uçuşu yapılırken, tekneler neden tura çıkartılmıyor? Bilmiyorum."

Öte yandan teknenin kaptanı Ramazan Zor, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Zor işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde teknenin batmadan önce ve battıktan sonraki hali yer aldı.

Cavit AKGÜN / DHA