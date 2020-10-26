Ölüm tehdidi alan Çağla Şıkel harekete geçti!
Çağla Şıkel, 17 Ekim'de gönderilen e-posta ile ölümle tehdit edildi. Şıkel'e kimliği belirsiz bir kişi tarafından, harflerden oluşmuş uydurma bir e-mail adresiyle tehdit mesajı gönderildi.
26 Ekim 2020, Pazartesi 13:56 Son Güncelleme:
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"Bak Çağla, yakında öleceksin. Seni ve çocuklarını öldüreceğim bu gece" yazılı mesaj üzerine korkuya kapılan ünlü manken, avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Mail atan kişinin IP numarasını ve e-mail görüntüsünü savcılığa sunan Şıkel, söz konusu kişinin tespit edilerek cezalandırılmasını talep etti.
Hukuki işlem başlattı
Uçankuş'ta yer alan habere göre, Etiler’de kuaför çıkışı görüntülenen Çağla Şıkel, almış olduğu tehditler için hukuki işlemleri başlattığını söyleyerek daha fazla üzerine konuşmak istemedi.
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