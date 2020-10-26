Ölüm tehdidi alan Çağla Şıkel harekete geçti!

"Bak Çağla, yakında öleceksin. Seni ve çocuklarını öldüreceğim bu gece" yazılı mesaj üzerine korkuya kapılan ünlü manken, avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Mail atan kişinin IP numarasını ve e-mail görüntüsünü savcılığa sunan Şıkel, söz konusu kişinin tespit edilerek cezalandırılmasını talep etti.

Hukuki işlem başlattı

Uçankuş'ta yer alan habere göre, Etiler’de kuaför çıkışı görüntülenen Çağla Şıkel, almış olduğu tehditler için hukuki işlemleri başlattığını söyleyerek daha fazla üzerine konuşmak istemedi.







