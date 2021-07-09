Oluversin Gari filmi nerede çekildi? Oluversin Gari filminin konusu nedir? İşte Oluversin Gari filminin karakterleri ve oyuncuları
Oluversin Gari filmi, çekimlerinin yapıldığı yerlerin doğal ve tarihi güzelliklerinin yanı sıra konusu ve oyuncuları ile de izleyicilerinden beğeni aldı. Arkeolog Güney ile aktivist Derya’nın otel yapılmasını engellemek için uğraşlarını anlatan Oluversin Gari filmi yaz aylarının sevilen yapımları arasında yer alıyor.
09 Temmuz 2021, Cuma 13:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Oluversin Gari filmi, ekranlara geldiği günden bu yana televizyon izleyicilerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Türkiye’nin eşsiz güzelliklerini gözler önüne seren Oluversin Gari, aşk ve mücadele dolu macerasıyla sakin geçen yaz günlerine bir nebze de olsa heyacn katmayı beceriyor.
OLUVERSİN GARİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Çekim mekanları, doğal ve tarihi güzellikleriyle dikkat çeken Oluversin Gari filminin çekimleri Muğla Milas'ta gerçekleştirildi.
OLUVERSİN GARİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Birand Tunca’nın canlandırdığı Güney, bir arkeologdur ve babası Salih’in tarihi bir alanda otel yapacağını öğrenince soluğu Sahilköy’de alır.
Güney, otel yapımını durdurmak için araştırma yaptığı sırada köyde kendisi gibi otel yapımına karşı olan aktivist Derya ile tanışır.
Salih, otel arazisini almak ve kazıya başlamak için usulsüzlükten rüşvete her türlü dalavereye hazırdır ancak oğlu Güney’in Sahilköy’e gittiğini öğrenmesiyle olaylar karmaşıklaşır.
Güney ise köyde bir antik kentin varlığından şüphelenmektedir izini sürer bu arada da kendini bir anda aşkın içinde bulur. Fakat eski sevgilisi Seda köyde hazine arayanlarla otel yapılmasını isteyen köylülerin arasında kalır…
OLUVERSİN GARİ FİLMİNİN OYUNCULARI
- Aslıhan Malbora
- Birand Tunca
- Halil İbrahim Kurum
- Tuba Melis Türk
- Kıvanç Baran Arslan
- Ali Rıza Tanyeli
- Tuğçe Karabayır
- Selehattin Taşdöğen
- Suat Sungur
- Hilmi Erdem
- Nilgün Karababa
- Orçun Kaplan