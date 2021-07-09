Oluversin Gari filmi, ekranlara geldiği günden bu yana televizyon izleyicilerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Türkiye’nin eşsiz güzelliklerini gözler önüne seren Oluversin Gari, aşk ve mücadele dolu macerasıyla sakin geçen yaz günlerine bir nebze de olsa heyacn katmayı beceriyor.

OLUVERSİN GARİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Çekim mekanları, doğal ve tarihi güzellikleriyle dikkat çeken Oluversin Gari filminin çekimleri Muğla Milas'ta gerçekleştirildi.

OLUVERSİN GARİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Birand Tunca’nın canlandırdığı Güney, bir arkeologdur ve babası Salih’in tarihi bir alanda otel yapacağını öğrenince soluğu Sahilköy’de alır.

Güney, otel yapımını durdurmak için araştırma yaptığı sırada köyde kendisi gibi otel yapımına karşı olan aktivist Derya ile tanışır.

Salih, otel arazisini almak ve kazıya başlamak için usulsüzlükten rüşvete her türlü dalavereye hazırdır ancak oğlu Güney’in Sahilköy’e gittiğini öğrenmesiyle olaylar karmaşıklaşır.

Güney ise köyde bir antik kentin varlığından şüphelenmektedir izini sürer bu arada da kendini bir anda aşkın içinde bulur. Fakat eski sevgilisi Seda köyde hazine arayanlarla otel yapılmasını isteyen köylülerin arasında kalır…

OLUVERSİN GARİ FİLMİNİN OYUNCULARI