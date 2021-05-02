Magazin Olympia Dukakis hayata gözlerini yumdu

Olympia Dukakis hayata gözlerini yumdu

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Olympia Dukakis hayata gözlerini yumdu

Oscar ödüllü oyuncu Olympia Dukakis 89 yaşında hayatını kaybetti.

02 Mayıs 2021, Pazar 13:39 Son Güncelleme:
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Yunan asıllı ABD’li oyuncu Olympia Dukakis, dün gece saatlerinde hayata gözlerini yumdu. 89 yaşındaki deneyimli isim 1987 yılında vizyona giren Moonstruck (Ay Çarpması) filmiyle şöhrete kavuşmuştu.

Tiyatro, TV ve beyaz perdede birçok projede yer alan oyuncu 56 yaşındayken Moonstruck filmindeki performansıyla ünlenmiş ve Oscar ödülünü kazanmıştı. Dukakis, bu performansıyla “En iyi yardımcı kadın oyuncu” ödülüne layık görülmüştü. Filmde Dukakis, Cher’in annesini canlandırmış ve bu performansı büyük beğeni toplamıştı.

 

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