Olympia Dukakis hayata gözlerini yumdu

Yunan asıllı ABD’li oyuncu Olympia Dukakis, dün gece saatlerinde hayata gözlerini yumdu. 89 yaşındaki deneyimli isim 1987 yılında vizyona giren Moonstruck (Ay Çarpması) filmiyle şöhrete kavuşmuştu.

Tiyatro, TV ve beyaz perdede birçok projede yer alan oyuncu 56 yaşındayken Moonstruck filmindeki performansıyla ünlenmiş ve Oscar ödülünü kazanmıştı. Dukakis, bu performansıyla “En iyi yardımcı kadın oyuncu” ödülüne layık görülmüştü. Filmde Dukakis, Cher’in annesini canlandırmış ve bu performansı büyük beğeni toplamıştı.