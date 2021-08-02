Olympiakos, Galatasaray'dan ayrılan Henry Onyekuru'yu kadrosuna kattığını duyurdu. Açıklamada oyuncunun 2025 yılına dek Olympiakos forması giyeceği vurgulandı.

Onykuru geçtiğimiz gün Atina havalimanında kısa bir açıklama yaparak; "Burada olmaktan mutluyum. Şampiyonluk hedeflerimizde takıma yardımcı olmak istiyorum." sözlerini kullanmıştı.

Galatasaray, sözleşmedeki opsiyonu kullanmayınca kendisine takım arayan Onyekuru, Türkiye'den Komşu'nun yolunu tutan oyuncular kervanına katıldı.