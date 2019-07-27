Omara Portuondo: 89 yaşındayım ve müziği asla bırakmayacağım

Konser öncesi Omara Portuondo ile keyifli bir sohbet ettik.

89 yaşındasınız. Bu yaşta bu enerjiyi nereden buluyorsunuz?

Sevdiğin şeyi yaptığında enerjin asla bitmez. Sohbet etmeyi, dans etmeyi ve hayatı çok seviyorum!

Konserlerinizde sizi en çok ne heyecanlandırır?

Seyircilerim hep bir ağızdan şarkılarıma eşlik ettiğinde, onların yüzlerindeki neşe ifadesini gördüğümde çok mutlu olurum. Ben çok şanslı bir insanım!

Müziği bırakıp, inzivaya çekilmeyi düşünüyor musunuz?

89 yaşındayım ve asla müziği bırakmayı düşünmüyorum.

Küba’da herkes şarkı söylüyor ve dans ediyor. Bunca olumsuzluğa rağmen halkın yaşama tutunma yolu mu bu?

Müzik, kültürümüzün önemli bir parçası. O yüzden, her yerde her koşulda yaşamımızda müzik var.

Küba halkının en karakteristik özelliği nedir?

Enerjimiz, yaşama ve sevme tarzımız. Kübalılar yaşamak için gerekli olan her şeye sahip, sadece milyoner değiller.

TÜRK MÜZİĞİ HARİKA VE İLGİNÇ

Türk müziği hakkında neler biliyorsunuz?

Türk müziğini seviyorum, harika ve ilginç bir müzik. Çok etkileyici. Dürüst olmak gerekirse daha fazla dinlemeliyim. Türk sanatçılar ile işbirliği yapmayı da çok isterim.

Ülkemize daha önce de geldiniz Türkiye ve Türk izleyicisi hakkında düşünceleriniz nedir?

Burada çok iyi dostlar edindim. Her zaman çok güzel ağırlandık. Türk insanı çok sevecen ve ayrıca harika bir seyirci! Çok renkli, nitelikli ve hepsinin yanı sıra zengin bir kültüre sahip harika bir ülke.

Türk kadınları hakkında görüşleriniz neler?

Türk kadınları çok güzel ve ruhları çok özel.

Size bu yaşta dünyayı dolaşıp şarkı söyleten şey ne?

70 yıldır sahnedeyim ve hayatımın son anına kadar şarkı söyleyeceğim. Her zaman böyle bir turne yapmak, müziğimi paylaşmak ve izleyicilerime uzun yıllardır bana verdikleri sevgi için teşekkür etmek istedim ve bunu başardım.

Yaşadığınız hayattan memnun musunuz?

Öncelikle bana bahşedilen bu hayat için minnettarım. Çok çalıştım, hâlâ da büyük çaba gösteriyorum ve böyle mutluyum.

CESUR BİR İNSANIM

Kendinizde sevdiğiniz ve sevmediğiniz özellikleriniz neler?

Canlılığımı, mizah anlayışımı seviyorum ve size sevmediğim özelliğimi tabii ki söylemeyeceğim.

Bu hayatta sizi en çok mutlu eden şey nedir?

Oğlum ve torunum.

Hayatınızda büyük hatalar yaptınız mı?

Her insan gibi ben de hata yaptım ama pişman değilim.

BEKİR SAÇAR

bekir.sacar@posta.com.tr