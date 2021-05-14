Ömer Çelik'in Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle:

Sayın Cumhurbaşkanımızın İslam Ümmeti’nin sorunlarının çözümü için yaptığı vurguları, bazı siyasetçiler ve yorumcular tarafından temsil edilen dar bir zihniyet öteden beri “bunlar ümmetçilik yapıyor” diye yargılamaya çalışıyorlar. En son bir TV programında bir yorumcu aynı köhne yaklaşımla Cumhurbaşkanımızın kullandığı ifadeleri güya yargılamaya çalıştı. Devletimiz ve milletimiz pek çok boyuta sahiptir. Cumhurbaşkanımız Türk Milleti’nin varoluşuna, hak ve menfaatlerine dayanan siyasete liderlik ediyor. Aynı zamanda da Ümmet’in sorunlarının çözümü, Türk dünyasının dirliği ve medeniyetler arası işbirliği için de çalışmaktadır.

Cumhurbaşkanımız yakın coğrafyamızdaki Türkmen, Kürt, Arap, Sünni, Şii, Hristiyan, Yahudi, Ezidi ve diğer tüm toplulukların barışı için mücadele etmektedir.

Türkiye Cumhurbaşkanı’nın “Ümmet” demesini, Cumhuriyet değerlerine, toplum ve millet kavramlarına aykırı görmek köhnemiş bir zihniyettir.

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