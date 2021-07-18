Siyaset Ömer Çelik'ten Avrupa'ya tepki: Yanlış karardır

Ömer Çelik'ten Avrupa'ya tepki: Yanlış karardır

Siyaset

Ömer Çelik'ten Avrupa'ya tepki: Yanlış karardır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Twitter hesabından Avrupa Adalet Divanı'nın kararına tepki gösterdi. Çelik yaptığı açıklamada, "Avrupa Adalet Divanı’nın dini özgürlükleri ihlal eden kararı yanlış bir karardır. Bu karar, Avrupa’daki Müslümanlara karşı ön yargıyı besleyen ve İslamofobik yabancı düşmanı çevreleri cesaretlendirecektir." dedi.

18 Temmuz 2021, Pazar 18:19 Son Güncelleme:
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Ömer Çelik'in açıklaması şöyle; 

Avrupa Adalet Divanı’nın dini özgürlükleri ihlal eden kararı yanlış bir karardır. Bu karar, Avrupa’daki Müslümanlara karşı ön yargıyı besleyen ve İslamofobik yabancı düşmanı çevreleri cesaretlendirecektir. ABAD’ın temel hak ve özgürlükler noktasında sınırlandırıcı yorumları demokratik değerlerden geri gidişe yol açacaktır. Hak ve özgürlükler düzeniyle de bağdaşmamaktadır. ABAD’ın bu kararının Avrupa’daki Müslüman kadınlara yönelik dini inançları nedeniyle uygulanan ayrımcılığın arttığı bir döneme denk gelmesi ise daha büyük talihsizliktir. Irkçılık ve İslam düşmanlığı ile mücadeleye darbe vuran bir karardır bu.

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