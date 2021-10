Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Şundan emin olsunlar, onların hepimizin aziz şehitlerinin emanetlerinin hatıraları bizim yanımızda taze. Millet hayatında, devlet hayatında korumaya devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanımızın katıldığı tüm törenler açılışlar, bu yalan siyasetini baştan aşağıya çökertiyor. 2021 yılında sanayi endeksinde görülen artış bu konudaki durumu net ortaya koyuyor. Türkiye'yi dev bir üs haline getirmenin sembollerinden birisi organize sanayilerinin artmış olmasıdır. Yapılan çalışmaları incelediğimiz toplam OSB sayısı 325'e ulaşmıştır. Pandemi sürecine rağmen OSB'lerdeki elektrik kullanım artışı buradaki çalışmanın ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Türkiye'de OSB'si olmayan şehir kalmamıştır. Türkiye'deki yatırımları parti olarak yakından takip ediyoruz. Türkiye'nin yatırım açılışından güvenilir olduğu dünyanın her tarafında gözlenen bir durumdur.

'YEŞİL KALKINMA' MESAJI

İnsanlığın geldiği aşamada kapitalizm, çılgın bir şekilde ortaya konulan yarışlar, herhangi bir denge gözetilmediği zaman insanı, dünyayı yok edecek bir sonuç doğurabiliyor. Cumhurbaşkanımızın altını çizdiği "Yeşil Kalkınma" vizyonunu takip ediyoruz. Orman varlığımıza dönük artırmaya çalışmalar, Sıfır Atık Projesi gibi birçok çalışma bizzat Cumhurbaşkanımız ve Emine Erdoğan tarafından yakın bir şekilde takip edilmesi gözetilmektedir. Buradaki yeşil mutabakat, dünyamızı da ülkemizi de yakından ilgilendiriyor. Pandemi döneminde gördük ki insan kendi eliyle doğayı yok ediyor. Bütün bunların gözden geçirilmesi konuların en başında geliyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarının üretilmesi ağırlıklı olarak uygulanması teşvik edici olacaktır. Cumhurbaşkanımız belirttiler. Demiryolunun ve deniz yolunun ulaşımda yükünün artırılması hedeflenmektedir. Geri dönüşümün güçlendirilmesi, orman ve su kaynakların korunması gibi konuları her alanda teşvik edilecektir. İklim değişikliği meselesi hem yeni bir tehdit olarak değerlendirilip ülkemizde gerekli tedbirler alınacaktır. Her kuşaktan insanımızın her siyasi partinin bu yeşil kalkınma devrimini güçlü bir şekilde sahiplenmesinin önemli olduğunu ifade ediyoruz.

'İDLİB'DEKİ GERGİNLİK YENİ BİR GÖÇE NEDEN OLUR'

İdlib'de ve Suriye'nin diğer bölgelerinde kalıcı barışın istikrarı için son derece önem veriyoruz. İdlib'de çıkacak yeni bir gerginlik göçlerin tekrar başlamasına neden olacaktır. Cumhurbaşkanımızın Soçi'de Putin ile yaptığı görüşme son derece önemlidir. Bu siyasi çözüm, siyasi çözümün zemininin korunması için İdlib dahil diğer bölgelerde istikrarın sağlanması lazım. İdlib'de ateşkes ihlallerini de değerlendiriyoruz.

FRANSA'DAKİ GALATASARAY MARSİLYA MAÇINDA ÇIKAN OLAYLAR

Dünyanın çeşitli yerlerinde nefret, İslam düşmanlığı partimizin gündemindedir. Biz de dünya tarafında yapılan nefret suçları ve İslamofobi faaliyetleri yakından takip ediyoruz. Resmi otoritelerin yaptığı açıklamalar daha hassasiyetler değerlendirmeyi ifade ediyor. Marsilya-GS maçında Bozkurtlar'ın olay çıkarttığına dair Fransa'da bir vekil iddiada bulundu. Marsilya tribünleri içindeki bir grubun nefret söylemlerine yönelik pankart açtığı görülmüştür. Galatasaray'ı destekleyen vatandaşlar ise bu duruma uygun davranışlar sergilemiştir. Burada aslında nefret suçu işleyen başka grupken, sürekli Türkiye, Müslümanlar bu suçla karşı karşı karşı kalıyor. Bunun böyle afaki bir şekilde Bozkurtlar diye ifade etmesi doğru değildir. Maalesef Fransa'da İçişleri Bakanı verdiği beyanatlarda cami kapatmasıyla övünüyor.

MACRON'UN OSMANLI SÖZLERİNE SERT TEPKİ

Göçmenleri disipline etmeye onlara yeni ideolojiyle şekil vermeye, dini yada etnik değerlerini tabi tutmak her zaman tepkiyle karşılaşır. Burada en büyük sıkıntı dünyada demokratik iklim tüm demokrasilerini etkileyen bir şey. Bu tip yaklaşımlar demokratik süreçleri zehirleyen yaklaşımlar. Bunun İçişleri Bakanından gelmesi son derece üzüntü verici. Cezayir halkına yönelik açıklamalar yapıyor Macron. Cezayir'de haklı olarak sömürgeci yüzüyle yüzleşmesi gerektiğini ifade ediyor. Macron'da Osmanlı üzerinden Türkiye'yi suçluyor. Bu baştan aşağı hiçbir şekilde ciddiye alınmayacak, bir devlet başkanı tarafından son derece yapılmaması gereken bir açıklamadır. Bir kere Cezayir devletine kiralık hafıza kullanıyor demek bir saygısızlıktır. Fransa sömürgesinden önce 'Cezayir'de bir devlet var mıydı' diyor. Fransa kendi sömürgeci mirasıyla yüzleşmeli. Sayın Cumhurbaşkanımızı, Türkiye'yi hedef alma siyasetini son derece anlamıyoruz.

"MAVİ VATAN KIRMIZI ÇİZGİDİR"

Bir CHP vekili çıktı, 'Mavi Vatan kavramı saldırganlık içeriyor' dedi. Biri kalkıp böyle bir laf söylüyorsa tamamen karşısındayız. Mavi Vatan'ı korumak için her türlü mücadeleyi veririz. Nitekim MSB gerekli müdahaleyi yapmıştır. Kendi halklarının refahından çok hayali tehditler üreterek, ülke başkanları başka ülkelerden silah alarak ekonomilerini güçlendirmektedir. Masada çözülebilecek çok meslek vardır. Karşı tarafta iyi niyet varsa bu mümkündür. Siz masada çalışma varken sahada fiili bir durum oluşturursanız sahada bizim güçlerimizin bir milim geri atmayacağına şahit olursunuz. Mavi Vatan bizim açımızdan kırmızı çizgidir. Ancak Yunan Parlamentosu'ndan ifade edilecek bir sözün Türkiye'de edilmesi son derece üzücüdür.

YENİ ANAYASA

Herkes yeni Anayasa ile ilgili olarak görüşlerini söylemeye sahiptir. Ama AKP olarak herhangi bir şekilde, laiklik prensibinin Anayasa yer olması gerektiğini ifade etmiştim. Laiklik Anayasa'da vazgeçilmezdir. AKP burada laik devlet düzenini koruyacaktır.