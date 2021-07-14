Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Diyarbakır Anneleri'ne buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Cumhurbaşkanımızın kendileriyle buluştuğunda söylediği gibi onların acıları, bizim acıları.

Sayın Cumhurbaşkanımızın Diyarbakır ziyareti son derece olumlu geçti.

Diyarbakır Anneleri'yle buluşması son derece tarihi bir buluşma. Burada verdiği mesajlar içerisinde bizim siyasetimiz açısından hem vatandaşlarımızın kültürel zenginliklerini yok sayan inkâr politikalarına karşı olduğumuzu, bunun için verdiğimiz mücadelenin gücünü, Türkiye'nin bütün vatandaşlarının birinci sınıf, eşit vatandaş muamelesi görme yönünde yaptığımız mücadeleler konusunda verdiği mesajlar önemli.

İnkar politikasına karşı olduğumuz gibi bunun öbür yüzünü oluşturan terör politikasına ve teröre karşı verdiğimiz mücadele de son derece güçlü.

Hem inkar hem terör siyasetine aynı anda güçlü şekilde karşı durarak hem demokratik standartlarımızı artırmayı hem de hizmet siyasetimizi Türkiye'nin her yerine ulaştırmaya devam edeceğiz.

Bugün MYK'da en kapsamlı şekilde vakit ayırdığımız konu çevre konularını ele aldığımız gündem maddesi oluşturdu. Derli toplu şekilde çevre siyasetiyle bütün ilkelerimizin ele alındığı çok güçlü bir çerçeve sundu Çiğdem hanım. İklim değişikliğiyle mücadele konusunda şöyle bir hazırlığı var partimizin.

Sadece doğanın zedelenmesi, yıpranmasına yönelik faaliyetlere değil, aynı zamanda çevrenin, doğanın kuvvetlendirilmesine hazırladıkları stratejileri bizlerle paylaştı.

Şehirlerdeki çevre siyasetiyle ilgili attığımız adımlar konusunda vatandaşımızın daha çok bilgilendirilmesi söz konusu olacak.

Burada enerji başlığı, endüstri başlığı önemli. Ormancılık konusunda neler yaptığımız önemli. Emine Erdoğan hanımefendinin liderliğinde yapılan sıfır atık projesi... Tüm bunlar MYK'mızda ele alındı. Daha yaşanabilir şehirler için bir çevre siyasetinin harekete geçirilmesi konusunda medeni şehir kavramının daha vurgulu hale getirilmesi, hem siyasetimizin parçası olarak hayata geçirilmesi, hem bu konudaki bilincin artırılması...

Marmara'daki müsilajın temizlenmesiyle ilgili son derece güzel haberler alıyoruz. Son 5 gündür Marmara Denizi yüzeyinde müsilaj görülmedi.

Bu tabii ki sevindirici ama bizi rehavete sevk etmemeli. Bakanlığımızın çalışmalarıyla 11 metreküpe yakın müsilaj temizlendi. Çalışmalar güçlü şekilde devam edecek.

15 TEMMUZ YILDÖNÜMÜ

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde topyekün direnişine şahit olduk 15 Temmuz çerçevesinde. Bu darbe girişiminin faillerin yakalanmasına yönelik süreci daha da güçlü şekilde sürdürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız yarın 15 Temmuz'da 15 Temmuz Anıtı'ndaki anma törenine katılacak TBMM'de.

3 binin üzerinde program yurtiçinde ve yurtdışında yapılmak üzere İletişim Başkanlığımızca koordine ediliyor. Yurtiçinde ve yurtdışında gerçekleştirilecek toplam program sayısı 3 bin 876'dır.

AŞI ÇAĞRISI

Pandemiyle mücadelede aşılama rakamları gayet iyi gidiyor. Bu dönemde ihtiyaç duyan herkesin tedavisi sağlandı. 60 milyona yakın aşı gerçekleştirildi.

Verilen randevulara zamanında gidilmesi, aşıların israf olmaması çok önemli. Sağlık çalışanlarımız şifaya vesile olmak için insanüstü bir gayretle çalışıyorlar.

HAYVANLARI KORUMA YASASI

Bu dünyada aynı kaderi, doğayı paylaştığımız hayvanların eşya olarak değil artık can olarak anılması en önemlisidir. Hayvanlara eziyet edenler, kötü davrananlar, soyunun yok olmasına neden olanların hepsinin cezalandırıldığı yüksek standartlı bir yasa ortaya çıktı. Sivil toplum örgütlerinin bu konuda çok önemli katkıları oldu. Netice itibarıyla daha çok canın korunmasına yol açacak bir düzenleme önümüze gelmiştir.

(Yeni anayasa çalışmaları) Anayasa konusunda Cumhur İttifakı çalışmalarını ortak bir çalışma haline getirecek. Bizim çalışmamız bayram sonrası bir kaç toplantı daha gerçekleştirilikten sonra ortaya çıkacaktır.

(Yunanistan'dan Galatasaray'a çirkin tavır) Miçotakis bu yazın sıcak geçmeyeceğini, huzurlu geçeceğini söylemişti. Yaz sezonunda askeri tatbikat gerçekleştirilmemesi gerekiyordu, bunu da yaptılar. Galatasaray'a yapılan bu muamele kabul edilemez, iyi niyetle bağdaşmaz. Galatasaray çok doğru bir karar alarak orayı terk etmiştir. Hem dostluk maçına davet edeceksiniz, hem böyle kaba bir davranış gerçekleştireceksiniz. Bunu da elbette not ettik.

(İsrail ile görüşme) İsrail ile sorunlarımız belli ve bu sorun alanları net sorun alanları. İlerlenebilecek konularda ilerlenmesi gerektiği çerçevesi ortaya çıkmıştır.