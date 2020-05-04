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Türkiye Ömer Döngeloğlu'nun eşi hakkındaki iddialara yalanlama geldi

Ömer Döngeloğlu'nun eşi hakkındaki iddialara yalanlama geldi

Türkiye

Ömer Döngeloğlu'nun eşi hakkındaki iddialara yalanlama geldi

Corona virüse karşı verdiği mücadeleyi kaybeden Ömer Döngeloğlu'nun tedavisi devam eden eşi hakkındaki iddialara yalanlama geldi.

04 Mayıs 2020, Pazartesi 10:35 Son Güncelleme:
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İlahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu corona virüs salgınından tedavi gördüğü Başakşehir Devlet Hastanesi'nde vefat etti. Döngeloğlu'nun corona virüs testinin pozitif çıkmasından sonra eşi Zeynep Döngeloğlu da aynı hastanede tedavi görmeye başlamıştı.

Sosyal medyada yayılan Zeynep Döngeloğlu'nun da vefat ettiği haberleri yalanlandı. Yapılan son açıklamada Zeynep Döngeloğlu'nun tedavisinin devam ettiği ifade edildi.

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu da sosyal medyada yayılan yalanla ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı. Göksü açıklamasında "Çok eski dostum ve arkadaşım, hocamız Ömer Döngeloğlu'nu Hakk'a uğurladık. Kendisine Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Ömer hocamızın eşi ile ilgili çıkan haber gerçek değil ancak o da şu an hastanede tedavi görmektedir. Rabbim kendisine şifa versin inşaallah" ifadelerini kullandı.

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