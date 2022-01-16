Milli basketbolcularımız Ömer Faruk Yurtseven ve Furkan Korkmaz'ın karşı karşıya geldiği maçta Philadelphia 76ers, Miami Heat'i 109-98 yendi. Maçta 24 dakika süre alan Ömer Faruk Yurtseven, 22 sayı, 11 ribauntla oynadı ve double-double yaptı. Ömer Faruk, kariyer sayı rekorunu kırdı. 25 dakika süre alan Furkan Korkmaz ise 6 sayıyla galibiyete katkı verdi.

Maçın en skorer oyuncusu 32 sayıyla Joel Embiid oldu. Embiid 12 de ribaunt alarak double-double yaptı.