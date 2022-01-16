Ömer Faruk Yurtseven Philadelphia karşısında kariyer rekorunu kırdı
NBA ekiplerinden Miami Heat forması giyen Ömer Faruk Yurtseven, Philadelphia karşısında kariyer rekorunu kırdı. Yurtseven 22 sayı ve 11 ribaund'la oynadı.
16 Ocak 2022, Pazar 14:19 Son Güncelleme:
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Milli basketbolcularımız Ömer Faruk Yurtseven ve Furkan Korkmaz'ın karşı karşıya geldiği maçta Philadelphia 76ers, Miami Heat'i 109-98 yendi. Maçta 24 dakika süre alan Ömer Faruk Yurtseven, 22 sayı, 11 ribauntla oynadı ve double-double yaptı. Ömer Faruk, kariyer sayı rekorunu kırdı. 25 dakika süre alan Furkan Korkmaz ise 6 sayıyla galibiyete katkı verdi.
Maçın en skorer oyuncusu 32 sayıyla Joel Embiid oldu. Embiid 12 de ribaunt alarak double-double yaptı.