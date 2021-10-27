Türkiye Ömer Lütfü Avşar Cumhurbaşkanlığı aday adayı olduğunu ilan etti

Ömer Lütfü Avşar Cumhurbaşkanlığı aday adayı olduğunu ilan etti

Türkiye

Ömer Lütfü Avşar Cumhurbaşkanlığı aday adayı olduğunu ilan etti

Hukukçu Ömer Lütfü Avşar 2023 yılında yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk partisiz aday adayı olduğunu ilan etti.

27 Ekim 2021, Çarşamba 16:41 Son Güncelleme:
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2023 yılında yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk partisiz aday adayı belli oldu. Hukukçu Ömer Lütfü Avşar, düzenlediği basın toplantısıyla 13. Cumhurbaşkanı'nı belirleyecek seçimde partisiz aday adayı olduğunu ilan etti.

Ömer Lütfü Avşar, yaptığı basın toplantısında, "Adına halk ittifakı dediğimiz bu yürüyüş için bugün burada efsane başlıyor diyoruz. Aziz halkımızın iradesini ve gücünü yeniden hakim kılmak bu amaçla önümüzdeki seçimlerde Türkiye Cumhuriyeti Devleti 13. cumhurbaşkanı olmak için çalışmalarıma başladım." ifadelerini kullandı.

Avşar hiçbir partiye mensup olmaksızın partisiz Aday adayı olduğunu söyledi ve bu durumun avantajlarını anlattı. 

Avşar, "Her parti kendine yakın isimleri göreve getirdiği için Türkiye bugüne kadar ortalama vasat ile idare edildi. Partisiz cumhurbaşkanı olmanın sağladığı en önemli avantaj liyakatli ve ehil kadrolar ile çalışma imkanıdır." dedi.

Avşar, muhalefet partilerinin aday arayışlarını da eleştirdi. 

Avşar, "Muhalefet partileri bugün geldikleri noktada kukla bir adayla seçmenin karşısına çıkmayı planlıyor. Neden kukla diyorum çünkü her bir ipi farklı bir parti genel başkanının elinde olacak bu aday hangi partinin oyununu oynayacak" dedi.

Avşar, "Seçimlerde aday olmak için gerekli 100 bin imzayı bulabilecek misiniz?" sorusuna da "100 bin imza hedefimizde çok cüzi bir rakam" yanıtını verdi.

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