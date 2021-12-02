Omicron varyantı paniği! Aşı zorunlu olabilir

Omicron varyantıyla ilgili yeni vaka haberleri artarken, tüm dünyada yeni önlemler hayata geçiriliyor.

İlk olarak geçtiğimiz hafta Güney Afrika'da tespit edilen ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından "Çok yüksek riskli" olarak sınıflandırılan Omicron varyantı nedeniyle tüm dünyada önlemler artırılıyor. Kısa sürede çok sayıda ülkeye yayılan Omicron varyantının mevcut aşıları atlatma yeteneği konusundaki belirsizlik, çok sayıda ülkeyi sınırlarını kapatmak için harekete geçirirken, dünyanın farklı noktalarından yeni vaka haberleri de gelmeye devam ediyor.

OMİCRON VARYANTI TESPİT EDİLEN YERLER

Fransa, güney Afrika ülkelerine yönelik uçuş yasaklarını uzatırken, Japonya'da ikinci Omicron vakası doğrulandı ve uluslararası uçuşlar durduruldu. İngiltere'de doğrulanan vaka sayısı 22'ye yükselirken, maske zorunluluğu ve seyahat yasakları konusunda daha sert adımlar gündemde. İskoçya'nın ardından İrlanda'da da Omicron vakası teşhis edildi.

'KORUMA SAĞLIYOR'

Güney Kore'de ise doğrulanan günlük Kovid-19 vaka sayısı salgın başından bu yana ilk kez 5 bini aşarak rekor seviyeye ulaştı. Önceki gün ilk kez Omicron varyantı olduğundan şüphelenilen bir Kovid-19 vakasının doğrulandığı ülkede, vaka ile ilgili detaylı incelemelerin sürdüğü açıklanmıştı.

Öte yandan BioNTech’in kurucularından Prof. Uğur Şahin, Kovid-19 aşısının Omicron varyantına karşı büyük olasılıkla koruma sağladığını açıkladı. Şahin 'yeni varyanttan ziyade aşı olmayanlar nedeniyle endişelendiğini' söyledi.

AVRUPA’DA AŞI ZORUNLU OLABİLİR

Omicron varyantının görüldüğü Almanya’da aşı zorunluluğu tartışmaları yaşanıyor. Almanya Şansölyesi Angela Merkel’den sonra başbakanlığı üstlenecek Olaf Scholz, aşı zorunluluğunu desteklediğini açıkladı. Scholz, eyalet başbakanlarıyla gerçekleştirilen toplantıda aşı zorunluluğunun Federal Meclis’te oylatılmasından yana görüş bildirdi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise, Avrupa Birliği’nin Kovid’e karşı ‘zorunlu aşılamayı düşünmesinin’ zamanının geldiğini söyledi. Leyen ‘Kişisel görüşüm bu tartışmaya şimdi öncülük etmenin anlaşılabilir ve uygun olduğu yönünde’ dedi. Avusturya, gelecek yıl 1 Şubat’tan itibaren zorunlu Kovid-19 aşılarını duyururken, Yunanistan’da ise 60 yaş üstü için aşıların zorunlu olacağı açıklanmıştı.

"AŞISIZLAR YOLCULUK YAPMASIN"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Omicron’un yayılmasının önlenmesi için aşısız kişilerin seyahat yapmamasını tavsiye etti. Kronik rahatsızlığı olanlar ve 60 yaşın üzerindekiler de yolculuk yapmamaları yönünde uyarıldı. DSÖ ayrıca aşı üreticilerinin mevcut aşılar üzerinde küçük düzenlemeler yapmasının yeterli olacağını bildirdi.