Koronavirüs salgınında geçtiğimiz haftalarda yeni ortaya çıkan varyant, tüm dünyayı alarma geçirmişti. Güney Afrika'da görülmesinin ardından dünyaya yayılan yeni varyanta karşı ilk uyarıda bulunan isim olan Güney Afrika Tabipler Birliği Başkanı Dr. Angelique Coetzee, Omicron'un ayırt edici semptomlarını açıkladı. Sabah'ın haberi...

Koronavirüs salgınında geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan yeni varyant, dünya genelinde yeni bir panik havasına neden oldu. İlk olarak Güney Afrika'da görülmesinin ardından şimdiden 38 ülkeye yayılan Omicron varyantı ile ilgili uzmanlardan peş peşe açıklamalar geliyor.

OMİCRON VARYANTINI KEŞFEDEN UZMAN AÇIKLADI

Çok sayıda ülkeye sınırları kapattıran ve yeni tedbirleri beraberinde getiren Omicron varyantına karşı ilk uyarıyı yapan uzman doktordan yeni bir açıklama geldi.

"OMİCRON VARYANTININ SEMPTOMLARI DEĞİŞİK AMA ETKİSİ ÇOK YUMUŞAK"

Omicron'u Güney Afrika'da ilk tespit eden ve uluslararası kurumlara raporlayan Dr. Angelique Coetzee, geçtiğimiz günlerde "Bu varyantın semptomları değişik ama hastalar üzerindeki etkisi çok yumuşak. Hiçbir vakada yatış gerekmedi. Paniğe gerek yok" açıklaması yapmıştı.

Coetzee şimdi de, yeni varyantla ilgili ayırt edici semptomaları açıkladı. Güney Afrika Tabipler Birliği Başkanı Coetzee, kliniğine koronavirüs şikayetiyle gelen hastalar arasında yaptığı gözlemde Omicron varyantında görülen yeni semptomlara dair bilgi verdi.

"KORONAVİRÜSTEN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ..."

Hastaların hepsinin öncelikli olarak "halsizlik" şikayetiyle geldiğini söyleyen Coetzee, Omicron'un yaygın koronavirüs belirtilerinden farlı özelliklere sahip olduğunu da söyledi. Ayırt edici özelliklerin hafif kas ağrıları, kuru öksürük ve boğazda kaşıntı hissi olduğunu açıkladı.

Omicron'da görülen semptomların normal grip enfeksiyonlarıyla çok benzediğini söyleyen Coetzee, yeni varyantın çok daha hafif belirtilerle geçtiğini bir kez daha yineledi. Güney Afrikalı doktorlar, Omicron'un ortaya çıkmasından bu yana 5 yaş altı çocuklardaki vaka sayısında büyük artış yaşandığını kaydetmişti.