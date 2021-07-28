Türkiye Ömür boyu hapis cezası 20 yıla düşürüldü! 8 yıl sonra...

Ömür boyu hapis cezası 20 yıla düşürüldü! 8 yıl sonra...

Türkiye

Ömür boyu hapis cezası 20 yıla düşürüldü! 8 yıl sonra...

Zonguldak Ereğli'de 8 yıl önce babası ve amcasını öldüren Ersin Aydoğan'ı cezaevinden izinli çıktığı sırada öldüren Devrim Celal Keleş hakkında verilen ömür boyu hapis cezası 20 yıla düşürüldü.

28 Temmuz 2021, Çarşamba 11:05 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Olay, 17 Ağustos 2020'de, ilçedeki sahil gezi yolunda meydana geldi. Devrim Celal Keleş, 8 yıl önce babası Atakan Keleş ve amcası Atalay Keleş'i barda çıkan kavgada öldüren Ersin Aydoğan'ı parkta otururken gördü. Olayla ilgili 22 yıl 1 ay hapse mahkum edilen ve cezaevinden izinli çıkan Ersin Aydoğan’ın yanına giderek oturan Devrim Celal Keleş, tabancayla ateş ederek öldürdü. Olayın ardından kaçan Keleş, parkta süren kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı. Mahkemece tutuklanan Devrim Celal Keleş hakkında 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ereğli Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Devrim Celal Keleş ve avukatlar hazır bulundu. Mahkemede ifade veren Keleş, Ersin Aydoğan'ın babası ve amcasını öldürdüğünü ve cezaevinden çıktıktan sonra kendisini tehdit ettiğini söyledi. Sanık Devrim Celal Keleş'in avukatı da tehditle ilgili belgeleri mahkemeye sundu.

HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ UYGULANDI

Mahkeme heyeti, Devrim Celal Keleş'e önce 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi. Tehditler nedeniyle haksız tahrik indirimi uygulayan heyet, Keleş'i 20 yıl hapse çarptırdı.

DHA

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Dönek' ya da 'liboş'
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Masal gibi
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Ölümlü kazaları azaltan otoyollar
Hakan Çelik
Murat Çelik
Asla yalnız yürümeyeceksiniz
Murat Çelik
Banu Şen
Kazdağları'nın eteğindeki cennet Çanakkale
Banu Şen
Şirin Sever
İşte Türkiye'nin ilk pet şefi...
Şirin Sever
Erkut Can
Genç Afganlar nereye geliyor?
Erkut Can
Murat Gülderen
Yeni nesil zayıflama
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika: Yağmur Tayhan'ın katili korkunç cinayeti anlattı: Önce dövdüm sonra...