On Numara çekildi (1 Temmuz 10 Numara sonuçları)

On Numara oyununun 882. hafta çekilişinde 10 bilen 1 kişi 327 bin 932 lira 65 kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 95 kişi 2 bin 301’er lira, 8 bilen bin 543 kişi 142 lira 5’er kuruş, 7 bilen 16 bin 354 kişi 25 lira 45’er kuruş, 6 bilen 103 bin 130 kişi 4 lira 25’er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 179 bin 664 kişi 3 lira 15’er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponun Aydın’nın Söke ilçesinden yatırıldığı belirlendi. Toplam 2 milyon 186 bin 202 lira 20 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 871 bin 412 lira 95 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 485 bin 822 lira 71 kuruş aktarıldı.

AA