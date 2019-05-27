On Numara çekildi (27 Mayıs 2019 On Numara sonuçları)
On numara oyununun 877. hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 1, 2, 5, 7, 8, 10, 18, 19, 21, 24, 28, 30, 35, 41, 42, 49, 62, 67, 70, 74, 75 ve 80 olarak belirlendi
On Numara oyununun 877. hafta çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 107 bin 533’er lira ikramiye kazandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 118 kişi bin 823’er lira, 8 bilen 2 bin 30 kişi 106 lira 10’ar kuruş, 7 bilen 20 bin 274 kişi 20 lira 15’şer kuruş, 6 bilen 119 bin 115 kişi 3 lira 65’şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 170 bin 544 kişi 3 lira 25’er kuruş ikramiye kazandı.
ÇANAKKALE VE İSTANBUL
Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların Çanakkale’nin Biga, İstanbul’un Gaziosmanpaşa ve Esenyurt ilçelerinden yatırıldığı belirlendi. Toplam 2 milyon 150 bin 654 lira 85 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 857 bin 109 lira 5 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 477 bin 923 lira 30 kuruş aktarıldı.
AA