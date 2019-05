Her pazartesi oynayanlarına on binlerce lira dağıtan On Numara'nın 875. çekilişi dün akşam gerçekleşti. 13 Mayıs tarihli çekilişte büyük ikramiye Çanakkale Gelibolu'dan 1 kişiye isabet etti. Şanslı kişi 321 bin 283 lira 60 kuruş kazandı.

875. hafta On Numara'da kazandıran numaralar: 02-03-04-12-22-24-25-28-30-31-34-43-44-47-51-53-55-57-58-61-66-71

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 80 kişi 2 bin 678’er lira, 8 bilen 1794 kişi 119’ar lira, 7 bilen 18 bin 141 kişi 22’şer lira, 6 bilen 109 bin 403 kişi 3 lira 95’şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 167 bin 369 kişi 3 lira 30’ar kuruş ikramiye kazandı.

Toplam 2 milyon 141 bin 884 lira ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 853 bin 240 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak 475 bin 974 lira aktarıldı.