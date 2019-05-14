On Numara sonuçları: Büyük ikramiye Çanakkale'ye gitti
On Numara sonuçları açıklandı. 81 numaradan 10'unu Çanakkale Gelibolu'dan bir kişi bildi. Talihli 321 bin 283 lira 60 kuruş kazandı. İşte kazandıran numaraların listesi...
Her pazartesi oynayanlarına on binlerce lira dağıtan On Numara'nın 875. çekilişi dün akşam gerçekleşti. 13 Mayıs tarihli çekilişte büyük ikramiye Çanakkale Gelibolu'dan 1 kişiye isabet etti. Şanslı kişi 321 bin 283 lira 60 kuruş kazandı.
875. hafta On Numara'da kazandıran numaralar: 02-03-04-12-22-24-25-28-30-31-34-43-44-47-51-53-55-57-58-61-66-71
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 80 kişi 2 bin 678’er lira, 8 bilen 1794 kişi 119’ar lira, 7 bilen 18 bin 141 kişi 22’şer lira, 6 bilen 109 bin 403 kişi 3 lira 95’şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 167 bin 369 kişi 3 lira 30’ar kuruş ikramiye kazandı.
Toplam 2 milyon 141 bin 884 lira ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 853 bin 240 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak 475 bin 974 lira aktarıldı.