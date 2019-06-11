On Numara 8 haftadır üst üste kazandırıyor. Dün yine Antalya Manavgat, İstanbul Pendik, Tekirdağ Malkara'dan 3 kişi büyük ikramiyeyi kazandı. Talihliler 109 bin 189 lira 55 kuruşun sahibi oldu.

10 Haziran On Numara çekilişinde kazandıran numaralar: 02-04-14-16-17-19-20-24-30-32-33-37-43-45-47-52-57-61-62-65-66-77

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 96 kişi 2 bin 274’er lira, 8 bilen 1 bin 779 kişi 123’er lira, 7 bilen 18 bin 137 kişi 23 lira 15’er kuruş, 6 bilen 110 bin 632 kişi 3 lira 95’er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 172 bin 941 kişi 3 lira 25’er kuruş ikramiye kazandı.