Türkiye On Numara sorgulama ekranı: 8 Şubat 2021 On Numara kazandıran numaralar

On Numara sorgulama ekranı: 8 Şubat 2021 On Numara kazandıran numaralar

Türkiye

On Numara sorgulama ekranı: 8 Şubat 2021 On Numara kazandıran numaralar

On Numara çekilişi Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak gerçekleştirildi. Çekiliş sonrası 8 Şubat 2021 tarihli On Numara sonuçları belli oldu. İşte detaylar...

08 Şubat 2021, Pazartesi 19:37 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

On Numara kazandırmaya devam ediyor. 8 Şubat 2021 tarihli On Numara çekilişi Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı. Çekiliş sonrası 8 Şubat 2021 tarihli On Numara sonuçları belli oldu.

İşte bu akşamın kazandıran şanslı numaraları:

On Numara'nın kuralları

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

Sen Seç!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılardan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

Ne kadar kazanabilirsin?

On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Liderlik katkısı büyük
Hakan Çelik
Rauf Tamer
İnsan faktörü
Rauf Tamer
Banu Şen
Nüfusu artan ilçeler aman dikkat!
Banu Şen
Şirin Sever
‘27 gündür hiç dayak yemedim…’
Şirin Sever
Erkut Can
Sağlık Bakanı ile aşık atamadım
Erkut Can
Murat Gülderen
Romantik teknoloji
Murat Gülderen
Murat Çelik
TBMM ile AYM arasında neler oluyor?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Bir ‘68 eylemcisi’ olarak ...
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 8 Şubat korona tablosu