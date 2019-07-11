Ona 'Süper anneanne' diyorlar! 56'sında üniversiteyi, 63'ünde yüksek lisansı bitirdi Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültesi İşletme Bölümü'nden 2011-2012 akademik yılında mezun olan Cevriye Güney, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde yüksek lisansını 63 yaşında tamamlayarak azmiyle çevresine örnek oldu. Üniversitede "Süper anneanne" lakabıyla anılan Güney, "Yalnız yaşadığım için boş vaktim oluyor. Ben de kendimi ders çalışmaya yoğunlaştırdım. Bundan sonraki hedefim İngilizceyi ilerletmek" dedi