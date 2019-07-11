Ona 'Süper anneanne' diyorlar! 56'sında üniversiteyi, 63'ünde yüksek lisansı bitirdi
Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültesi İşletme Bölümü'nden 2011-2012 akademik yılında mezun olan Cevriye Güney, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde yüksek lisansını 63 yaşında tamamlayarak azmiyle çevresine örnek oldu. Üniversitede "Süper anneanne" lakabıyla anılan Güney, "Yalnız yaşadığım için boş vaktim oluyor. Ben de kendimi ders çalışmaya yoğunlaştırdım. Bundan sonraki hedefim İngilizceyi ilerletmek" dedi
İki çocuk annesi Cevriye Güney, albay eşi Recai Güney'in 1991 yılında vefat etmesinin ardından, yalnız kaldığı süreçte ders çalışıp kendini geliştirebileceğini düşünerek üniversite eğitimi almaya karar verdi.
Bu dönemde yoğun şekilde ders çalışıp eksiklerini tamamlayarak üniversite sınavlarına hazırlanan Güney, AÜ'de önce halkla ilişkiler uzmanlığı bölümünü 2010'da, dikey geçişle girdiği işletme bölümünü de 2012'de bitirdi.
Daha sonra yüksek lisans yapmak için hazırlıklarını sürdüren Güney, geçen yıl girdiği Adana Alparslan Türkeş Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı girişimcilik programını bu sene birincilikle bitirerek en büyük hayalini gerçekleştirdi.
Hem lisans hem de yüksek lisans eğitimleri sırasında torunu yaşındaki öğrencilerle ders alıp sınavlara girme heyecanı yaşayan Güney, arkadaşları arasında "süper anneanne" diye anılıyor.
AK Parti Adana İl Başkanlığı yönetim kurulu üyeleri arasında da yer alan Güney, siyasette de başarılı olmayı hedefliyor.