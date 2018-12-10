Kocaeli’nin Darıca ilçesi Osmangazi Mahallesi Mucize Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Şükrü Kendir (22), henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı annesi Naciye Kendir ile tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma sonrasında eline aldığı bıçakla annesine saldırdı. Naciye Kendir, kızının müdahale etmesiyle hafif yaralanırken, Şükrü Kendir aynı bıçağı kendisine de sapladı.

BIÇAĞI KENDİSİNE SAPLAYAN GENÇ KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Şükrü Kendir ve annesi Naciye Kendir, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Şükrü Kendir, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Naciye Kendir’in ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Polis, olayla ilgili inceleme başlatırken, Şükrü Kendir'in 2017 yılında vatani görevi sırasında silah fişekleri ile yazdığı 'Canım annem' yazısını sosyal medya hesabından paylaşması dikkat çekti.